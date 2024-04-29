Сумська область стала лідером за активністю російських диверсійно-розвідувальних груп.

Сумська область стала лідером за активністю російських диверсійно-розвідувальних груп. Підкріплення чеченськими підрозділами збільшить спроби проникнення через український кордон. Про це повідомляє Фокус із посиланням на співрозмовників у спецслужбах.

За їхніми словами, найбільші сили "кадировців" розміщені в Курській і Брянській областях РФ. Зокрема, російська армія відправляє додатковий військовий контингент до кордонів Сумської області України.

"За даними командира 3-ї роти 8-го добровольчого формування територіальної громади Володимира Біцака, прибуло чотири батальйони чеченських бойовиків, вони розміщені за 150-200 кілометрів до кордону Росії з регіоном. При цьому Збройні сили України готові до будь-якого сценарію", - йдться у матеріалі.

За даними видання, цей батальйон складається з кількох рот і окремих взводів і входить до складу полку або бригади. При цьому чисельність сучасного батальйону становить від 400 до 800 осіб.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну чеченці перетворилися на героїв російської пропаганди. Їх часто представляли як "непереможних та елітних воїнів". Насправді "кадировці" воювали далеко від фронту і займалися самопіаром. Нерідко їхні спроби прославитись були комічними: бойовики стріляли у паркани та світлофори, щоб довести участь у боях", - ідеться у статті.

Але українська піхота та артилерія давно зруйнувала легенди окупантів. Батальйони також зніматимуть відео нібито бойової роботи, але точно не підуть на фронт, вважає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Які "кадировці", про що тут можна говорити? Одна ракета ATACMS і чеченців як не бувало. Сам Рамзан Кадиров ніколи не пустить їх в атаку, він же без них ніхто. Це його особиста армія", - сказав військовий.

Росія, за оцінками експерта, навмисно вкидає інформацію про "небезпеку" чеченських та інших національних формувань бурятів, якутів та інших.

"Незрозуміло з якої причини, але в Росії дійсно бояться "кадирівців". Чеченці швидко ставлять росіян на місце. Культ бійців Кадирова може в РФ і прижився, але не в Україні", - зазначив Ягун.

"Кадирівці" на війні в Україні - останні новини

До кордону із Сумщиною прибули 4 батальйони чеченців. Про це повідомив командир 3 роти 8 добровольчого формування територіальної громади Володимир Біцак.

За його словами, окупанти перебувають на відстані 150-200 км до кордону з Сумською областю.

Раніше УНІАН повідомляв, що тисячі "вагнерівців" увійдуть до спецназу Кадирова. Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив про успішні переговори між командуванням "Ахмата" і "Вагнера".

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