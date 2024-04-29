До кордону із Сумщиною прибули 4 батальйони чеченців, - військовий

ЗСУ готові до будь-якого сценарію.

До російсько-українського кордону прибули 4 батальйона чеченців. Вони перебувають на відстань 150-200 км до кордону з Сумською областю.

Про це в ефірі каналу Київ 24 заявив командир 3 роти 8 добровольчого формування територіальної громади Володимир Біцак. За його словами, ЗСУ готові до будь-якого сценарію.

"Збройні сили на місці, добровольчі формування на місці - натреновані і чекають цих лайнометів. Ще така є попередня інформація, що десь на відстані 150-200 км прибуло чотири батальйона чеченців. Ми ж всі знаємо за попередні два роки війни, що вони вміють воювати тільки з телефонами. Я вважаю, що це "попонтуватися" - можливо, під'їхати до кордону, фотографію якусь зробити, максимум заходи ДРГ", - сказав Біцак.

Війна в Україні - загроза наступу РФ

Як писав УНІАН, Сирський вчора повідомив, що російські загарбники тиснуть по всій лінії боєзіткнення, намагаючись прорвати лінію фронту. Найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, росіяни можуть спробувати відкрити новий фронт та атакувати Харківщину, але ЗСУ готові до таких викликів.

Військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, навіщо росіяни нарощують чисельність на Харківському напрямку та вчергове активізували свої дії на Куп’янському напрямку.

За його словами, вони намагаються створити видимість другого фронту, щоб уникнути удару з боку українських сил. Також росіяни намагаються збільшувати лінію фронту, щоб максимально використати вікно можливостей, поки на передову не поступили у потрібній кількості боєкомплекти та системи радіоелектронної боротьби.

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