Вони підпорядковуватимуть Міноборони країни-агресорки.

Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив про успішні переговори між командуванням "Ахмата" і "Вагнера". З боку кадирівців був командир спецназу "Ахмат" та заступник командувача 2-м армійським корпусом так званої ЛНР Апті Алаудінов, а від ПВК - Олександр Кузнєцов.

Як повідомляє ISW, тепер 3000 колишніх найманців приєднаються до підрозділу його спецназу. Міноборони Росії вже нібито виділило необхідну кількість вакантних місць у складі спецназу "Ахмат" для розміщення "вагнерівців" і ті можуть приступити до виконання бойових завдань після вирішення всіх організаційних питань.

На думку аналітиків, згадка Кадирова про МО Росії вказує на те, що ці елементи "Вагнера" будуть підпорядковані саме міністерству, а не Росгвардії. Його заява формалізує полювання Міноборони, яке тривало з 2023 року, на ті елементи ПВК, що залишилось.

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"Раніше ISW оцінювало, що МО Росії розпочало кампанію в початку-середини 2023 року, яка мала на меті пряме підпорядкування сил Вагнера МО Росії. ISW також оцінило, що померлий фінансист групи Вагнера Євген Пригожин і персонал "Вагнера" почали заколот у червні 2023 року на знак протесту проти зусиль Міноборони Росії консолідувати контроль над силами Вагнера. Передача особового складу "Вагнера" до підрозділів спецназу "Ахмат" викликала певну критику з боку пов’язаних з "Вагнером" нерегулярних формувань, таких як диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич", яка звинуватила цих особового складу "Вагнера" у продажі російському МО", - йдеться у зведенні.

Інший російський мілблогер також звинуватив Кадирова в перебільшенні кількості переданого персоналу Вагнера. За його словами, більшість найманців ненавидять Кузнєцова та знаходяться в Африці. Водночас кремлівські мілблогери вказують, що у бойовиків ПВК було два варіанти: зберегти свою минулу образу або піти служити російській державі

"Один пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що колишні війська Вагнера раніше сформували загін "Камертон" під командуванням спецназу "Ахмат" і що Міноборони Росії не забороняло цьому загону використовувати символіку, мережі та системи управління Вагнером", - додають аналітики.

ПВК "Вагнера" - останні новини

Так звана "ПВК Вагнер" була спеціально створена для вирішення завдань з окупації сходу України, а її єдиним справжнім власником був президент РФ Володимир Путін. Про розповів колишній учасник "Вагнера" Марат Габідуллін.

За його словами, Кремль забезпечив на сході України створення різних військових формувань - із найманців приватної військової компанії, "козаків" і, наприклад, "ополчення", яке, насправді, складалося, в основному, з громадян Російської Федерації.

Нагадаємо, глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що інформація про розпуск ПВК "Вагнер" не відповідає дійсності, а твердження про смерть ватажка групи Євгена Пригожина, який нібито загинув у РФ у серпні 2023 року, неможливо перевірити.

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