У голови Чечні три сини і найстаршому 16 років.

Голова Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв відправити своїх синів на війну проти України.

Одіозний політик виставив відео у Тelegram.

Кадиров сказав, що його сини Ахмат, Елі та Адам незабаром братимуть участь у війні проти України та "перебуватимуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення".

Відео дня

У чеченського лідера три сини (14,15 та 16 років) і на відео вони проходять військовий вишкіл.

"Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати. І я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках зіткнення", - заявив Кадиров.

Рамзан Кадиров: що голова Чечні казав про війну

Кадиров відмовився проводити мобілізацію у своєму регіоні.

Пізніше він емоційно відреагував на провали армії РФ в Лимані. Зокрема Кадиров почав істерити, закликати застосувати ядерну зброю, а також зробив цапом-відбувайлом генерала Олександра Лапіна.

Також Кадиров залишився незадоволеним обміном командирів "Азову" на Віктора Медведчука. "Передача навіть одного цього азовського терориста мала бути неприйнятною. І тому не дивно, що бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок - не брати фашистів у полон", - сказав тоді Кадиров.

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