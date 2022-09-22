Чеченський ватажок вкрай обурився поверненням додому "азовців".

Ватажок Чеченської республіки Російської Федерації Рамзан Кадиров прокоментував обмін полоненими, який відбувся 21 вересня. Він залишився вкрай незадоволеним.

Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, при прийнятті бойових або тактичних рішень російське командування радилося з "активними учасниками спецоперації", але не цього разу.

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"Нагорі в Міноборони і ФСБ набагато видніше, але я вважаю, що визнаних терористами злочинців не можна міняти на військовослужбовців. Я б зрозумів, якщо був би рівноцінний обмін - військовослужбовця на військовослужбовця, агента на агента. У нас повно полонених ВСУшників, яких хоч сто до одного міняй, так ще залишаться", - обурився чеченський лідер.

Його дуже обурило, що обмін пройшов на "українських умовах".

"Наші бійці тиснули фашистів в Маріуполі, заганяли в "Азовсталь", викурювали їх з підвалів, гинули, отримували поранення і контузії. Передача навіть одного цього азовського терориста мала бути неприйнятною. І тому не дивно, що бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок - не брати фашистів у полон. До речі, ті з нациків, хто образив честь чеченського народу, за час перебування в полоні сповна відповіли За кожне своє підле слово, гірко пошкодували і слізно розкаялися у скоєному", - продовжив Кадиров.

Обмін полоненими - що відомо

З російського полону повернулися 215 українців, у тому числі "азовців". Обміняти вдалося 124 офіцера і п'ятьох командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редиса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламаря ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгена Бову.

Крім того, додому повернулися Катерина Поліщук ("Пташка") та вагітні військовослужбовці - Мамонова Мар'яна, Шумовецька Яна та Чорненька Анастасія.

Пізніше стало відомо, що Україна обміняла 200 героїв на Віктора Медведчука, а п'ятьох командирів - на 55 полонених окупантів.

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