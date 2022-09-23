За словами глави Чечні, родичі близько 40 жінок, що намагалися напередодні провести в Грозному антивоєнний мітинг, вже мобілізовані і відправлені в Україну.

Глава Чечні Рамзан Кадиров на нараді з оперативним штабом по проведенню "спеціальної військової операції" заявив, що в республіці мобілізація проводитися не буде.

Про це стало відомо з виступу Кадирова на ЧДТРК "Грозний", інформує "Кавказ. Реалії".

Кадиров пояснив це тим, що за час війни в Україні республіка "перевиконала план".

Відео дня

Участь у бойових діях за час війни взяли 20 тисяч чеченців, наголосив Кадиров. Чечня перевиконала "спущений план" на 254%, заявив він. Про який план йде мова, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.

За словами Кадирова, родичі близько 40 жінок, що намагалися напередодні провести в Грозному антивоєнний мітинг, вже мобілізовані і відправлені в Україну. Кадиров обіцяє слати "на передову" кожного, хто посміє вийти на мітинг.

Мобілізація у Росії: головне

Вас також можуть зацікавити новини: