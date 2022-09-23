Глава Чечні Рамзан Кадиров на нараді з оперативним штабом по проведенню "спеціальної військової операції" заявив, що в республіці мобілізація проводитися не буде.
Про це стало відомо з виступу Кадирова на ЧДТРК "Грозний", інформує "Кавказ. Реалії".
Кадиров пояснив це тим, що за час війни в Україні республіка "перевиконала план".
Участь у бойових діях за час війни взяли 20 тисяч чеченців, наголосив Кадиров. Чечня перевиконала "спущений план" на 254%, заявив він. Про який план йде мова, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.
За словами Кадирова, родичі близько 40 жінок, що намагалися напередодні провести в Грозному антивоєнний мітинг, вже мобілізовані і відправлені в Україну. Кадиров обіцяє слати "на передову" кожного, хто посміє вийти на мітинг.
Мобілізація у Росії: головне
- 21 вересня Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, що знаходяться в запасі. Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.
- Полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив, що протягом місяця РФ зможе підготувати на мобілізацію максимум 100 тисяч осіб.
- Кадиров раніше придумав, як врятувати Кремль від загальної мобілізації. Він оголосив про план "самомобілізації".