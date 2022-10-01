Більше того, Кадиров навіть знайшов винних і прямо вказав, хто саме нібито винен у черговому ганебному провалі російської армії.

Глава Чечні Рамзан Кадиров емоційно відреагував на провали армії РФ в Лимані. Як відомо, окупанти опинилися в оточенні, їх становище вкрай погане. Через це Кадиров ледь не "завив" і вимагає використати ядерну зброю.

У своєму Telegram він "викотив" цілий пост про провал в Лимані, інформацію про це Кадиров назвав "гіркою і образливою" правдою.

Звичайно ж, глава Чечні одразу ж знайшов винних. На його думку, відповідальність за провал в Лимані лежить на плечах генерал-полковника Олександра Лапіна, якому приписують "героїчне взяття" Лисичанська.

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"Обороною цієї ділянки керував командувач центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін. Той самий Лапін, який отримав зірку Героя Росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поруч не було. Лапіну віддали в підпорядкування і війська Західного військового округу.",- написав Кадиров.

За його словами, Лапін виставив на рубежах Лиманського напрямку мобілізованих чоловіків з так званої "ЛНР". Ці "мобики" стояли без зв'язку і їм не підвозили боєприпаси. Сам же Кадиров, як він стверджує, знав про цю ситуацію ще два тижні тому. Звичайно ж, він спробував "сповістити про небезпеку" Герасимова - начальника Генштабу РФ. Але Кадирова проігнорували. Герасимов сказав, що він не сумнівається в "таланті" Лапіна.

"Через тиждень Лапін переносить свій штаб в Старобільськ, за сотню кілометрів від своїх підлеглих, а сам відсиджується в Луганську. Як можна оперативно управляти підрозділами, перебуваючи в 150 км від них? Через відсутність елементарної військової логістики сьогодні ми залишили кілька населених пунктів і велику ділянку території. Прикро не те, що Лапін нездара. А те, що його покривають нагорі керівники в Генштабі. Будь моя воля, я б розжалував Лапіна до рядового, позбавив би нагород і з автоматом в руках відправив би на передову змивати кров'ю свою ганьбу", - вибухнув Кадиров.

Потім він почав міркувати про те, що командирами варто призначати людей з твердим характером. Крім цього, Кадиров вирішив відзначити, що в армії не повинно бути місця для кумівства. Провал рашистів в Лимані настільки обурив главу Чечні, що він почав "істерити", а також вимагати використання "ядерки".

"Нам не вистачило Ізюма?... Досі обстрілюється Донецьк... Я не знаю, що доповідає МО РФ Верховному Головнокомандувачу, але на мою особисту думку, треба приймати більш кардинальні заходи, аж до оголошення воєнного стану на прикордонних територіях і використання малопотужного ядерного озброєння. Не потрібно кожне рішення приймати з оглядкою на Західно-Американське співтовариство - воно і так сказало і зробило багато проти нас. Вчора парад в Ізюмі, сьогодні прапор в Лимані, а завтра що? Все було б добре, якби не так погано", - додав Кадиров.

Лиманський котел: як армія РФ зазнала чергової ганебної поразки

Інформація про те, що рашисти опиняться в котлі, активно обговорюється вже кілька днів. Західні аналітики повідомляли, що ЗСУ планують взяти сили РФ в оточення у Лимані.

Незабаром стало відомо, що всі шляхи з Лиману були взяті під вогневий контроль ВСУ. Росіяни втратили всі шанси на відступ.

Сьогодні, 1 жовтня, ЗСУ підтвердили, що українські бійці зайшли в Лиман. Незабаром наші захисники показали перше відео з околиць міста. Вже вдень у Збройних силах України підтвердили завершення оточення російського угруповання в районі Лиману.

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