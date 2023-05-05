Кадиров готовий почати розграбування Бахмута, як тільки йому дадуть для цього слушний привід.

Правитель Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в разі відступу "Групи Вагнера" з Бахмута, його місце в місті займуть чеченські бойовики.

У своєму телеграм-каналі Кадиров опублікував селфі-відео, де розповів, що йому неприємно чути заяви Євгена Пригожина, який оголосив про вихід з Бахмута внаслідок важких втрат через відсутність боєприпасів. Також главу Чечні засмучує відсутність відповідних коментарів з боку Міноборони РФ.

"Якщо піде [з Бахмута] старший брат Пригожин і "Вагнер", то Генштаб втратить досвідчений бойовий підрозділ, і на його місце в Артемівську (Бахмуті - УНІАН) прийде молодший брат Кадиров і "Ахмат". Якщо сценарій все ж буде таким, то наші бійці вже готові висунутися і зайняти місто. Це питання кількох годин", — заявив Кадиров.

Відео дня

Що говорив Пригожин

Протягом кількох останніх днів Євген Пригожин з новою силою обрушився на Міноборони РФ з різкою критикою. На тлі безлічі тіл ліквідованих найманців він поскаржився, що через дефіцит боєприпасів його "Група Вагнера" несе в Бахмуті важкі втрати.

Сьогодні Пригожин записав чергове відео, в якому заявив, що його угруповання зазнало занадто важких втрат і тому змушене піти з Бахмута. Відступ призначено на 10 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: