Глава Чечні пригрозив всім "ворогам" Росії ювелірною відплатою.

Російський любитель словосполучення "дон-дон" глава Чечні Рамзан Кадиров видав запізнілу тираду з приводу атаки невідомого БПЛА по одній з будівель Кремля.

У своєму Telegram він пригрозив відплатою через удар по Москві й згадав про килимові бомбардування на які, на думку Кадирова, ЗСУ підштовхують російського лідера Володимира Путіна своїми "атаками".

"Захоплююся стриманістю та мудрістю Володимира Володимировича, який не піддався на цю мерзенну провокацію. Але відповісти за цей вчинок організаторам доведеться, на якій би півкулі Землі вони не знаходилися. Нехай не сьогодні, не завтра, але причетні до цієї акції понесуть справедливе, заслужене покарання", - пригрозив Кадиров.

Глава Чечні звинуватив країни Заходу та Україну в поведінці "маріонеток" та заявив, що свою помсту Росія здійснить, коли наведе порядки й відновить світові інститути справедливості: "Ось тоді буде повноцінний попит з кожного учасника, виконавця та організатора", - заявив російський "дон".

Також політик зазначив, що удар-провокація не змінює сценарій ходу так званої "СВО", проте визнав, що пошкодження даху Кремля - це "плювок в обличчя" Володимиру Путіну та всій Росії.

"Так, це напад на президента, а значить, на державу і, як наслідок, на весь народ Російської Федерації. Але це не повинно впливати на наші задумані плани та інтереси. А відплата, звичайно, буде. І воно буде хірургічно й ювелірно точною", - пообіцяв Кадиров.

Удар БПЛА по Кремлю - неадекватна реакція росіян

Нагадаємо, що удар по БПЛА по будівлі на території Кремлівського комплексу, який трапився в ніч на 3 травня, сильно схвилював думки росіян. Наприклад, перший заступник голови Комітету з оборони Держдуми Олексій Журавльов запропонував створити з орлів повітряну ескадрилью, щоб ловити над небом столиці "українські" дрони.

Більш кривавою ідеєю відзначився заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він запропонував вбити президента України, заявивши, що у Росії більше не залишилося інших варіантів.

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