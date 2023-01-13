Він організував роботу кінологічного підрозділу та дресирував службових собак.

В Одесі затримали колаборанта, який працював на ворога в херсонській колонії, де катували українців.

Про це повідомила прес-служба Одеської обласної прокуратури. "За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури затримано жителя Херсона — працівника пенітенціарної служби та повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111–1 КК України)", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, працівник херсонської виправної колонії після захоплення міста перейшов на бік ворога. Зокрема, він добровільно погодився на пропозицію окупантів служити в так званій установі "Північна виправна колонія (№ 90)", яку вони незаконно створили.

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Зрадник працював на посаді інструктора-кінолога з присвоєнням так званого "спеціального звання прапорщика внутрішньої служби". Під час перебування на посаді чоловік організував роботу кінологічного підрозділу та дресирував службових собак для охорони цієї "установи".

"У подальшому, злякавшись наступу українських захисників на півдні України, він залишив місце несення служби та втік до Одеси, де був затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області", — повідомили в прокуратурі.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Як повідомили в УСБУ в Одеській області, у режимній установі, в якій фігурант працював на окупантів, незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість із потерпілих були учасниками руху опору.

"У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти "камери" та "периметр" російської катівні", — повідомили в управлінні.

Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався "залягти на дно".

Жахи окупації Херсона

Як повідомляв УНІАН, після деокупації частини Херсонської області правоохоронці знайшли сім катівень і вісім місць несвободи. Лише в ізоляторі тимчасового тримання підтвердили понад 300 випадків катування.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що окупанти тримали у цих катівнях навіть дітей.

Він відзначив, що ще не бачив "таких масштабів" на інших деокупованих територіях. Крім того, вже є докази вбивств жертв тортур.

За словами Лубінця, загарбники катували не тільки патріотів, а й людей, які могли відкупитися.

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