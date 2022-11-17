Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що є підтверджені випадки вбивств окупантами мирних жителів.

Російські окупанти застосовували жорстокі тортури до мирних жителів Херсонської області. Правоохоронці знайшли дві катівні в Херсоні після втечі росіян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець вказав, що є докази вбивств жертв тортур. При цьому він заявив, що росіяни катували не тільки українських патріотів, а й людей, у яких були кошти, щоб відкупитися.

"Таких масштабів я ще не бачив. А я відвідував особисто всі катівні в різних областях України. Цей масштаб просто жахливий... Таке враження, що російські військові отримують від цього якесь задоволення, коли вбивають і піддають тортурам наших громадян...", - зазначив омбудсмен в ефірі національного телемарафону.

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Лубинець розповів, що спілкувався з одним з бранців окупантів, якого тримали в полоні 45 днів і катували, а разом з Ним перебували десятки людей.

"Їх били електрикою, металевими трубами, їм ламали кістки, і все це відбувалося на камеру, тобто росіяни все це знімали", - підсумував уповноважений парламенту з прав людини.

Окупація Херсонської області - що відомо

У перші ж дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну більша частина Херсонської області опинилася в окупації. В останні дні серпня українська армія пішла в контрнаступ по всій лінії фронту.

10 листопада Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що військові з 1 жовтня звільнили від російських окупантів територію площею майже 1,4 тис. кв. км, а 11 листопада бійці ЗСУ зайшли до Херсона.

Під час стабілізаційних заходів у місті виявили черговий катівня російських окупантів.

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