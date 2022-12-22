Загалом відкрито понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами військових злочинів російської армії на території Херсонщини.

Поліція виявила сім катівень і вісім місць несвободи російських загарбників на деокупованій Херсонщині. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав т.в.о. начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області Андрій Кований.

"Загалом розпочато понад 8 тисяч кримінальних проваджень за фактами військових злочинів на території Херсонщини від початку бойових дій", - сказав Кований.

Він сказав, що наразі на деопупованих територіях працюють спеціалізовані спільні слідчі групи, до складу яких входять слідчі поліції, криміналісти, співробітники прокуратури і Служби безпеки України.

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За його словами, відповідно фіксування про катівні і місця утримання громадян російськими окупантами відбувається не тільки за участі поліцейських.

"Якщо брати нашу специфіку, то на теперішній час на деокупованих територіях зафіксовано сім катівень та вісім місць несвободи", - сказав він.

Зокрема, у Херсоні виявлено три катівні і одне місце несвободи. Ще чотири катівні і сім місць несвободи були виявлені у Бериславському районі.

"Але це не всі. Це лише ті, за які можу говорити я як поліцейський", - додав він.

Кований зазначив, що у Херсоні найбільшим місцем катування громадян був ізолятор тимчасового тримання, у якому вже підтверджено понад 300 випадків катування і встановленні усі особи, які дають свідчення.

"Загалом ця цифра щодня зростає і точна кількості людей, які пройшли через цю катівню, ще не встановлена", - сказав він.

Також, за його даними, наразі слідчими підтверджено інформацію про загибель з початку бойових дій 332 цивільних, 17 з них – діти, а ще 74 особи не встановлені.

Ситуація на Херсонщині

У звільненому селі Правдине на Херсонщині виявили масове поховання жертв російської окупації. Серед загиблих виявили тіло дівчинки-підлітка.

Водночас російські війська продовжують гатити по Херсонщині. Так, тільки за добу 20 грудня окупанти 71 раз обстріляли територію області, вбили одну людину та ще шістьх поранили.

Сьогодні стало відомо, що окупанти на Херсонщині мають дедалі більші проблеми з бойовим духом та дисципліною. Вони проводять обшуки у місцевих жителів у пошуках алкоголю.

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