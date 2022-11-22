Працівник колонії з перших днів окупації Херсона працював на загарбників.

Правоохоронці затримали працівника херсонської колонії, який перед звільненням міста випустив ув’язнених.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, йдеться про начальника одного із відділів "Північної виправної колонії №90".

"Працівник колонії з перших днів окупації Херсона працював на загарбників на посаді в окупаційній структурі, яка відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, "начальник" відділу охорони слідчого ізолятора організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою, а декілька днів навіть керував цим СІЗО.

"У день звільнення Херсона від окупантів працівник колонії удав, що не бачить втечі ув’язнених та не вчинив жодної дії аби запобігти цьому. Але сам втекти не встиг і був затриманий працівниками ДБР у взаємодії з СБУ", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що затриманому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Втеча в’язнів зі херсонської колонії

30 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що під час проведення заходів так званої "евакуації" з виправної колонії №90 Херсона окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовував для розміщення особового складу та військової техніки.