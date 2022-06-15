Він зазначив, що як тільки Україна отримає потрібну зброю, міст стане ціллю номер один.

Керченський міст є ціллю номер один для українських військових.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області Дмитро Марченко.

Відповідаючи на запитання про те, чи Керченський міст буде однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав: "Так, це 100%. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження", - зазначив він.

За його словами це "ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. Як тільки обріжеться ця кишка, у них розпочнеться паніка".

"І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке", - сказав Марченко.

Зазначимо, що через міст, зокрема, РФ перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а потім і на південь України.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що якщо з’явиться можливість, то удар по мосту через Керченську протоку, який Росія звела після окупації Криму, буде завданий.

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