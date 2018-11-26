Україна розглядала можливість авіапідтримки захоплених Росією суден

За даними командувача ВМС ЗСУ, Росія протягом років окупації розмістила в Криму потужні засоби ППО, які важко було б подолати.

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що Україна розглядала можливість надання підтримки бойової авіації українським суднам, які захоплювали російські кораблі в Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Києві під час прес-підходу керівництва МЗС та ВМС ЗСУ у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України.

«Так, ми розглядали можливу підтримку авіації. Але ви знаєте, що протягом чотирьох років Крим не те, що насичений, він перенасичений засобами ППО: комплекси С-400, С-200 стоять на Керченському півострові», - заявив він.

«Доба була вже темна на той час, можна було, але застосувати і долати систему ППО було б дуже обтяжливим», - пояснив Воронченко.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

Згодом, після 17.00, під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати ввести воєнний стан у країні терміном на 60 діб для створення умов щодо відбиття збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, на 16.00.