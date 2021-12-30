Йдеться не лише про російські, а й про іноземні компанії.

Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до окупаційних суддів у Криму та до компаній, причетних до будівництва Керченського мосту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

Читайте такожАвстралія посилила санкції проти Росії через Кримський міст"Розглянули питання про застосування персональних обмежувальних заходів стосовно тих людей, які на території окупованого Криму здійснювали, на наш погляд, неправочинне судочинство відносно громадян нашої держави, та до компаній, які безпосередньо брали участь у будівництві Керченського мосту…", - зазначив він.

Данілов уточнив, що йдеться не лише про російські, а й про іноземні компанії.

Повний перелік стане відомий після підписання президентом України Володимиром Зеленським указу про набуття чинності відповідним рішенням РНБО про санкції.

Нагадаємо, 7 березня 2020 року Росія запустила Кримським мостом потяг для сполучення окупованого півострова з Краснодарським краєм РФ.

Автомобільний рух Керченським мостом між Росією і Кримом відкрили в травні 2018 року, пізніше було відкрито рух вантажного транспорту.

Відкриття Керченського мосту більшість росіян вважала головною подією 2018 року.

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