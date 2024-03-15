Збої почали фіксуватися від самого ранку.

Система онлайн-голосування на так званих "виборах" президента у Росії не працює. У день голосування фіксують серйозні проблеми у роботі системи електронного голосування, стався збій. Кібератаку організувало Головне управління розвідки Міноборони України. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що збої почали фіксуватися від самого ранку. Російське центральна виборча комісія заявила, що нібито проблем немає, а сайт перевантажений через "безпрецедентну кількість бажаючих проголосувати", тому система працює у режимі черги.

Тим часом росіяни у соцмережах повідомляють про збої в онлайн- голосуванні, а російські ЗМІ активно поширюють інформацію про проблеми у роботі системи.

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РосЗМІ також повідомляють, що зафіксована серйозна DDoS-атака на систему відеоспостереження на виборчих дільницях.

Оновлено о 16:25

Водночас джерело у спецслужбах також підтвердило УНІАН, що ця ситуація – результат роботи ГУР МОУ. "Кібервійна Росії проти ГУР (раніше голова "Ростелекому" Михайло Осеєвський заявив, що Росія нібито веде кібервійну з ГУР МОУ - УНІАН) йде за планом, потєрь нєт", – зауважив співрозмовник агентства.

Псевдовибори президента РФ

Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на псевдовибори, які з 15 до 17 березня проводить кремлівська влада. Він не вважає перевибори Володимира Путіна демократичними.

Раніше УНІАН писав, що на окупованих територіях України президентські "вибори" РФ проходять під дулом автомата. Російські "агітатори" під час голосування на таких званих президентських виборах приходять в оселі мешканців окупованих населених пунктів України разом із військовими та змушують їх голосувати за Володимира Путіна.

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