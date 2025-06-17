Вже відомо про 16 постраждалих.

Внаслідок російської комбінованої атаки на Київ постраждали щонайменше 16 людей, є пошкодження у 12 локаціях столиці.

О 02:35 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у Telegram, що наслідки фіксують у Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах міста. Відомо про 12 постраждалих людей:

"Наші рятувальники роблять все, щоб мінімізувати наслідки. Наразі небезпека зберігається. Фіксуються цілі на підступах до Києва. Також фіксуються нові групи ворожих дронів в інших регіонах, які можуть прямувати на столицю. Зберігається також ракетна небезпека".

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про 16 постраждалих, більшість - у Соломʼянському районі.Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районах.

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Крім того, у приватному секторі Голосіївського району та в районі Червоного Хутора в Дарницькому вимкнулася електроенергія. Це трапилося внаслідок спрацювання автоматики, на місці вже працюють бригади енергетиків.

Масований обстріл України 17 червня

Нагадаємо, ввечері російська загарбницька армія запустила по Україні дрони-камікадзе. "Шахеди" намагалася збити протиповітряна оборона, у столиці чули вибухи, моніторингові канали писали про велику кількість БПЛА у небі.

Згодом Повітряні сили попередили про активність двох російських бомбардувальників Ту-95МС з Мурманської області.

Крім того, російські окупанти підняли в повітря винищувач-перехоплювач МіГ-31К. Вже невдовзі військові повідомили про швидкісні цілі на Україну.

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