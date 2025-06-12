За його словами, для цього Москві знадобиться мобілізувати мільйони людей.

У Російської Федерації навряд є навіть частина тих ресурсів, які були б їй необхідні для початку нового наступу на Київ.

Таку думку в етері "Фабрики новин" висловив Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України. "Чи марить Путін взяти під контроль Київ? Так, очевидно. Але можливостей для реалізації цього плану в нього замало. І в осяжній перспективі не варто на це розраховувати", - сказав він.

Експерт відзначив, що в теорії Росія може восени провести масову мобілізацію, зібравши мільйони військових, які необхідні для наступу на Київ. Однак озброювати цих солдатів не буде чим:

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"Всі ці лякалки про те, що Путін буде сунути найближчим часом в бік нашої столиці - не варто навіть на таке зважати. Ворог опрацьовує різні плани. І ці плани певною мірою відомі нашому Генштабу… Тут і зараз, зважаючи що в нас за плечима не лише четвертий рік повномасштабної війни, а й загалом 12 рік російсько-українського протистояння, у ворога немає можливостей та ресурсів (для наступу на Київ, - УНІАН). І вони ніколи в нього не зʼявляться".

Новий наступ Росії на Київ: про що йдеться

В травні журналісти CNN повідомляли про підготовку Росії до нового наступу. Зазначалося, що під час нього окупанти хочуть захопити якомога більше територій "аж до околиць Києва".

Вже напередодні народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що новий наступ росіян на Сумщину насправді є планом Кремля щодо наступу на Київ.

"Хто не помітив - новий наступ росіян у Сумській області - це не наступ на Суми, обласний центр. Це наступ на Київ, столицю України. Фізично, ідеологічно. Зверніть увагу на маршрути й відстані. Фронт зараз уже знову за 300 км від Києва, росіяни без червоних ліній - окрім хіба що застосування ядерної зброї. Поки що", – написала Безугла.

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