Вони є носіями крилатих ракет Х-55, Х-555 та Х-101.

Командування Повітряних сил Збройних сил України фіксує активність російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Як повідомляється у офіційному Telegram-каналі Командування, два борти злетіли з російського аеродрому "Оленья", що в Мурманській області. Зараз бомбардувальники здійснюють політ у південно-східному напрямку:

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

Обстріли України

Як відомо, Ту-95МС - це стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, який використовується Російською Федерацією для запуску крилатих ракет великої дальності. Саме з нього регулярно здійснюються масовані ракетні обстріли по критичній інфраструктурі України.

Відео дня

Одна з головних загроз цих бомбардувальників - їхня здатність запускати ракети з глибини території РФ, що унеможливлює пряме знищення літака засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляв УНІАН, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що західні розвідки володіють даними про наміри Москви відновити атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Зараз країна перебуває під ударом безпілотних літальних апаратів, вже відомо про руйнування та постраждалих у Києві.

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