У столиці чутно роботу протиповітряної оборони.

Цієї ночі сили протиповітряної оборони відбивають нову дронову атаку Російської Федерації на Україну. Більшу частину областей вже охопила повітряна тривога.

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Оновлено о 00:21: Повітряні сили закликають киян залишатися в укриттях.

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Оновлено о 00:18: Група "шахедів" рухається повз Вишгород у напрямку Києва.

Тим часом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пише про падіння безпілотника у Соломʼянському районі, без подальшого загоряння.

Оновлено о 00:07: БПЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморськ.

Оновлено о 00:11: Безпілотник рухається в бік столиці повз Коцюбинське.

Оновлено о 00:07: Ударний дрон летить повз Бориспіль у напрямку Києва.

О 23:54 Командування Повітряних сил повідомило про БПЛА повз Боярку у напрямку Києва. Наразі тривогу оголошено у Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві.

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