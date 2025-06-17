Повідмоляється про постраждалих.

Внаслідок масованого обстрілу України зазнав пошкоджень гуртожиток Київського авіаційного інституту.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила виконувачка обов'язків ректора КАІ Ксенія Семенова. Вже відомо про поранених, студентів та співробітників переселяють з пошкодженої будівлі. Більше деталей вона пообіцяла надати вранці:

"Решту атаки всі сиділи в укритті, на цих гуртожитках великий бункер. Швидко зреагували всі служби і безпека університету. Команда районної державної адміністрації теж була".

Обстріл України 17 червня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі країна перебуває під масованою атакою, в якій російські окупанти задіяли дрони-камікадзе та ракети різних типів.

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Лише у Києві відомо про 16 постраждалих людей та наслідки ударів в шістьох районах міста. Також під час атаки з природніх причин помер громадянин Сполучених Штатів Америки.

Повітряні сили попереджали про зліт російських бомбардувальників Ту-95МС та МіГ-31К. За даними моніторингових каналів, також загарбники вивели у Чорне море носії ракет "Кинджал".

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