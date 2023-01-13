Внаслідок зміни призовного віку з 27 до 30 років загальна кількість призовників може збільшитися більш ніж на третину.

Російська Федерація може збільшити число призовників для війни з Україною до 200 тисяч до весни 2023 року.

Про це пише The Moscow Times, посилаючись на заяву голови Комітету Державної Думи з оборони РФ Андрія Картаполова.

Чиновник в прямому ефірі РБК прокоментував реформу про збільшення призовного віку з 27 до 30 років. Він спробував запевнити, що загальна кількість призовників в Росії залишиться незмінною – на рівні 200 тисяч осіб.

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"У нас кількість призовників зменшується з кожним роком. І їх кількість не буде збільшено. Скільки їх закликали, стільки і будуть закликати - близько 200 тис. осіб", – заявив Картаполов.

Однак, за даними видання, збільшення призовного віку в Росії спричинить і збільшення загальної кількості призовників більш ніж на третину.

Так, під час осінньої кампанії 2022 року в російську армію забрали близько 120 тисяч осіб, що на 7,7 тисячі менше в порівнянні з аналогічним призовом роком раніше. Навесні 2022 року в армію забрали 134,5 тис.призовників.

Виходячи зі слів Картаполова, що до весни 2023 року загальна кількість призовників зросте до 200 тисяч осіб – за фактом в армію РФ будуть набирати на 70-80 тисяч осіб більше за одну кампанію. У річному вимірі кількість призовників може зрости на 140-160 тисяч, зазначає видання.

Головні заяви Кремля про призов та мобілізацію

У грудні 2022 року глава Міноборони РФ Сергій Шойгу говорив, як про плани країни збільшити кількість кадрових військ на 350 тисяч осіб – до 1,5 млн, так і про зміну призовного віку з 18 до 21 року і з 27 до 30 років.

Таку ініціативу з боку міністра підтримав російський диктатор Володимир Путін.

Раніше Картаполов зазначав, з 1 квітня по 15 Липня 2023 року в Росії будуть закликати на строкову службу за новим алгоритмом. Спочатку військкомати оцінюватимуть кількість потенційних призовників віку від 18 років і до 30-ти років, а потім розділять їх число в такому співвідношенні: половину складуть 18-річні, а іншу - громадяни від 21 року до 30 років.

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