Підвищити призовний вік на строкову службу в російській армії збираються вже цього року.

Російський диктатор Володимир Путін підтримав пропозицію міністерства оборони збільшити призовний вік в РФ до 30 років.

Про це повідомив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, подробиці про цю ініціативу слід дізнаватися в Міноборони РФ.

"Концептуально, дійсно, ця ідея була підтримана главою держави, але деталі, оформлення цієї ідеї, це все-таки в якості першоджерела потрібно й слід [дізнаватися] інформацію в Міноборони", - сказав Пєсков.

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Він додав, що аргументацію такої ідеї має надати російське міноборони.

Призовний вік і мобілізація в РФ

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у грудні 2022 року запропонував поетапно збільшити призовний вік з 18 до 21 року, а граничний вік для призову на строкову службу - до 30 років.

11 січня глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що призовний вік можуть підвищити вже цього року. За його словами, росіян до 30 років стануть призивати в армію вже в цій весняній кампанії з 1 квітня 2023 року. У підсумку призиватимуть з 18 до 30 років.

Раніше восени російський президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію військових, які перебувають у запасі, для участі у війні проти України. За запевненням російської влади, мобілізувати і відправити вмирати на нашу землю планувалося до 300 тисяч росіян. Після оголошення мобілізації з Росії втекли до 1 млн осіб.

У міру ліквідації окупантів російській армії знадобилося "свіже м'ясо". Тому, за даними української розвідки, російська влада може оголосити нову мобілізацію 15 січня. Очікується, що мобілізувати можуть до 500 тисяч росіян. Цього разу відловлювати і відправляти вмирати на війні проти України будуть також жителів Москви і Санкт-Петербурга. За даними Генштабу ЗСУ, керівництво Росії вже вживає заходів для запобігання масовій втечі чоловіків за кордон.

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