Поки що мова йде про підвищення тільки верхньої межі призовного віку.

У Російській Ферерації призовний вік можуть підвищити вже в цьому році.

Глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що в планах викликати людей до 30 років вже в найближчий весняний призов. За його словами, поки що мова йде про підвищення тільки верхньої межі призовного віку.

"Умовно кажучи, у віданні військкомату перебуває сто осіб віком від 21 року до 30 років, які не проходили військову службу і не мали на те достатніх підстав. А завдання - 200 осіб. Відповідно, половину з них складуть люди у віці 18 років, як і було раніше, половину - люди від 21 року до 30 років", - сказав він.

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Нагадаємо, в грудні Шойгу запропонував (а Путін підтримав) підвищення меж призовного віку: пропонувалося викликати не з 18 до 27, а з 21 до 30 років. У підсумку призиватимуть з 18 до 30 років.

Нова хвиля мобілізації в Росії: деталі

21 вересня 2022 року глава Кремля Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію військових, що знаходяться в запасі.

Наприкінці грудня Міністр оборони України Олексій Резніков попередив громадян Росії про те, що РФ готується почати нову хвилю мобілізації в січні.

За даними української розвідки, російська влада може оголосити нову мобілізацію 15 Січня. У Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов'язаним, в тому числі обмежено придатним до військової служби.

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