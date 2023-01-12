Деяких солдатів повертають у бій, навіть не витягуючи осколки.

В Росія військовослужбовців з серйозними пораненнями відправляють назад на війну в Україні без рішення військово-лікарської комісії.

Про це розповіла відповідальний секретар секретар союзу Комітетів солдатських матерів Валентина Мельникова, пише "Агентство". Союз фіксує численні порушення військового командування РФ.

За словами жінки, командири частин часто відправляють військових після госпіталю на фронт, минаючи комісію, яка може визнати людину тимчасово не придатною або зняти з військового обліку. Мельникова наголосила, що таких випадків "неприпустимо багато".

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Так, двох військових, які два місяці лікувалися після важких поранень легенів, одразу відправили в зону бойових дій. Така ж доля спіткала і кілька інших солдатів з осколковими пораненнями кінцівок. Їх повернули на фронт, навіть не витягуючи осколки. На війну в Україну повертали після лікування хворих на виразку і тих, хто ще до вторгнення переніс інфаркт або інсульт.

Солдатські матері стверджують, що у 2022 році Міноборони РФ підготувало методичні вказівки щодо медичного огляду під час мобілізації. Там вказується, що медичний огляд проводяться за графою III Розкладу хвороб, згідно з якою до служби придатні всі. Видання не змогло підтвердити існування документів з інших джерел.

Війна в Україні

За минулу добу українські військові ліквідували ще понад 400 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 113 тис. 990 осіб.

За даними Генштабу, в РФ не можуть вирішити питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. З початку мобілізації в Росії стало відомо, що повістки надсилають чоловікам, які не можуть служити за станом здоров'я.

Також фіксувалися "випадкові помилки", коли призивали громадян, які не підлягають призову. Воєнком Тюменської області Олексій Кулічков заявив, що більшість "помилково призваних" за мобілізацією російських військових "самі винні" в ситуації, що склалася.

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