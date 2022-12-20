Критична активізація ворога не помічена, зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня нашої держави.

Ситуація на півдні України залишається складною, але її контролюють Сили оборони.

Триває напруга на морському фронті, розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, у напрямку Кінбурнської коси продовжується протистояння, контрбатарейна боротьба.

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"...Ми продовжуємо виконувати вогневі завдання по позиціях ворога, вони продовжують там скупчуватись у нових для себе точках, але для нас всі ці точки відомі, ми продовжуємо їх накривати. Хоча вони мають туди підступи з суходолу і це продовжує їх підживлювати, але ми знаємо свою роботу і обов'язково доведемо її до логічного кінця", - запевнила вона.

Гуменюк підкреслила, що ситуація на нашому фронті, на південній його частині, досить складна, але стабільно контролюється Силами оборони.

"...Критичної активізації (ворога - УНІАН) не помічено, хоча терористи продовжують свою брудну роботу - обстрілюють Нікопольщину, мирне населення, яке завинило тим, що розташоване навпроти Запорізької АЕС. Також потерпає правобережжя, тому що продовжуються обстріли деокупованої Херсонщини, і там ситуація складна", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що обстрілами Нікопольщини з території Запорізької АЕС окупанти намагаються викликати вогонь з боку ЗСУ.

"Ми тримаємось міцно, даємо відсіч, але вона специфічна, ми маємо робити так свою роботу, щоб не зачепити об'єкт критичної інфраструктури, тому що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та законів ведення війни", - сказала вона.

Нагадаємо, Кінбурнська коса - піщана коса, розташована на північному заході Кінбурнського півострова між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом, це єдина територія Миколаївської області, яка ще знаходиться під контролем росіян.

На початку грудня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім говорив, що супротивник примусово виселили цивільних з цієї коси.

Ситуація на півдні України - що треба знати

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Херсонському напрямках супротивник продовжує обстрілювати позиції наших воїнів та цивільної інфраструктури вздовж правого берега Дніпра.

Варто зазначити, що вороги на початку листопада відступили з правого берега Дніпра на лівий, і вже 11 числа у Херсон увійшли українські військові.

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