Російські загарбники завдали 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки російських окупантів в районах 10 населених пунктів.

Як йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook, противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області", - йдеться у зведенні.

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При цьому, протягом доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.

Також сказано, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

На Волинському і Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

Водночас, на Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тимоновичі, Карповичі і Костобобрів Чернігівської області та Нововасилівка, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля і Їздецьке на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка та Дворічна Харківської області.

Також на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях в районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це - Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Крім того, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Під ураження потрапили райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.

Війна в Україні: останні новини

Російські окупанти намагаються штурмувати Бахмут. Президент Зеленський зазначив, що місто Бахмут у Донецькій області українські захисники тримають, хоч російські окупанти роблять усе, щоб там не залишилось жодної цілої стіни.

Дещо раніше з'явились шокуючі кадри з Бахмута, де зараз ведуться тяжкі бої.

На Запорізькому напрямку ЗСУ нещадно знищують бази окупантів, а на Херсонському напрямку росіяни обороняються.

На думку керівника Головного управління розвідки генерал-майора Кирила Буданова, бої в Україні повинні закінчитися до літа наступного року. Водночас президента України Володимир Зеленський зазначає, що не знає, коли може завершитися війна.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що війна завершиться перемогою України, але не раніше весни-літа.

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