На думку Кіма, російські військові на Кінбурнській косі не становлять великої загрози безпосередньо для Миколаєва.

На тимчасово окупованій Кінбурнській косі наразі не залишилося цивільного населення, там лише російські загарбники.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Радіо Свобода. За його словами, останніх цивільних вивезли у напрямку Криму менше тижня тому.

"Там залишилося нуль цивільних осіб. Десь трохи менше тижня тому росіяни примусово виселили їх та вивезли у напрямку Криму. Далі Криму, я не знаю. Там лише 37 людей залишалося. Це маленькі села, вони там за рахунок туристів у принципі жили, взимку там 100-200 людей жили у мирний час. Тому зараз там лише ворожі солдати", – розповів посадовець.

Відео дня

На думку Кіма, російські військові на Кінбурнській косі не становлять великої загрози безпосередньо для Миколаєва.

"Вони зараз у принципі зосереджені на утриманні територій і ми не бачимо, що вони готуються звідти до якогось просування. Тобто, їхнє завдання – утримати якнайбільшу кількість територій", – пояснив він.

Операція на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса - це піщана коса між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем. 11 листопада Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено від російських загарбників, але під окупацією залишається Кінбурнська коса.

Аналітики ISW стверджують, що якщо ЗСУ візьмуть під контроль Кінбурнську косу, то зможуть відбивати удари з боку російських окупантів по підконтрольному Києву узбережжю Чорного моря.

Вас також можуть зацікавити новини: