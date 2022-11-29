За добу було ліквідовано 480 окупантів.

Сили оборони України з початку повномасштабної війни знищили понад 88 тисяч окупантів. Минулої доби вони "просмажили" нову партію живої сили ворога, до пекла відправилися майже 500 росіян.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 29 листопада серед особового складу орієнтовно становлять близько 88 тис. 380 (+480 за добу) осіб.

Також з початку повномасштабної війни українські воїни знищили 2 тис. 911 (+3) танків, 5 тис. 866 (+5) бойових броньованих машин, 1 тис. 901 (+2) артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню.

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Крім того, знищено 209 засобів протиповітряної оборони, 280 (+2) літаків, 261 гелікоптер, 1 тис. 555 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 531 крилату ракету.

Кораблів/катерів було знищено 16 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн - 4 тис. 423 (+7), спеціальної техніки - 163. У Генштабі зауважили, що дані уточнюються.

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Як вже повідомляв УНІАН, окупанти просунулися на південь від Бахмута, але оточити місто вони не зможуть. Аналітики ISW розповіли, що росіяни заявили про "успіхи" і могли захопити населений пункт за 15 кілометрів від Бахмута.

Минулої доби на Донбасі ЗСУ відбили атаки росіян в районі 10 населених пунктів. Окрім цього, захисники України "мінуснули" окупантів на Луганщині та збили ворожі літаки.

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