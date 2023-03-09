Влучання сталися у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

У чотирьох районах Дніпропетровської області зафіксовані влучання після масованих російських ударів, є загиблий і поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Прильоти - у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах", - повідомив голова ОВА.

Зокрема, за попередніми даними, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали.

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"Внаслідок обстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримали 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", - зазначив Лисак. Також пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. "Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак", - заявив Лисак.

Також російські окупанти продовжували здійснювати артилерійські обстріли Нікопольщини. Удари завдавалися по Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом загарбники випустили майже 40 снарядів.

Ракетна атака по Україні сьогодні - що відомо

Сьогодні вночі по всій Україні пролунала повітряна тривога, яка тривала до самого ранку.

Вибухи пролунали у багатьох областях. Зокрема, Росія вдарила по Києву ракетою "Кинджал". Через падіння уламків загорілися автівки у дворі одного з житлових будинків, постраждали двоє людей. Згодом стало відомо, що у столиці без опалення залишилися 40% споживачів.

Також через російські ракетні удари повністню знеструмлена Запорізька АЕС.

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