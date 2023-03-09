Завали ще розбирають, під ними можуть бути інші люди.

У Львівській області російська ракета влучила у житлову зону, внаслідок чого четверо громадян загинуло. Про це голова Львівської обласної військової державної адміністрації Максим Козицький повідомив у Telegram.

"У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її вже загасили", - повідомив Козицький.

Водночас на цей момент відомо про чотирьох загиблих. "Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", - додав він.

Відео дня

Також пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Оновлено о 9:20 Глава Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що під завалами у Золочівському районі загинули 5 українців.

"Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Ракетна атака по Україні сьогодні - останні дані

Сьогодні вночі по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. вона тривала до самого ранку.

Росіяни завдали масованого ракетного удару. Вибузи пролунали у багатьох обслатях України, зокрема, на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині. Також влучання є в Одеській області.

Внаслідок атаки росіяни знеструмили тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: