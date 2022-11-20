Експерт наголосив, що звільняти Крим, а також окуповані з 2014 року території Донбасу буде дуже складно.

Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що до весни українці зможуть деокупувати частину Луганщини та лівобережну Херсонщину.

Як він зазначив в ефірі інформаційного телемарафону, до кінця цього року ми зможемо почути позитивні новини з Луганщини. На початку ж наступного року – з Херсонщини чи Запоріжжя.

"Я бачу ситуацію: до кінця 2022 року – як мінімум, це будуть позитивні події на Луганщині. Перший квартал 2023 року – це можуть бути позитивні події вже на запорізькому плацдармі та на лівобережній Херсонщині. Але сказати, що війна закінчиться навесні, – це дуже оптимістично, як на мене. Бо ще є тимчасово окупований Крим, який буде дуже нелегко звільняти. А також є частина Луганщини та Доннеччини, які були захоплені з 2014 року. А там є дійсно лінія оборони, фортифікаційні споруди. Там буде дуже важко пробивати лінію оборони. Тому це, на мій погляд, затягнеться на довше", – сказав Коваленко.

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Водночас він підкреслив, що робити прогнози – невдячна справа, оскільки події у зоні бойових дій розвиваються непередбачувано, і може статися все, що завгодно.

Коваленко також прокоментував ситуацію з масованими ракетними атаками та роботу ППО України. Він наголосив, що наразі помітно зміни у нашій ППО, а саме розширилась номенклатура засобів, зокрема з’являється все більше західних зразків.

"Але у нас досить велика частина – це радянське ППО. І щоб отримати боєприпаси, ми маємо звертатися до країн, які використовують ці системи також. Це питання нагальне і гостре, тому що російські окупанти зараз збільшують ракетні удари", – зазначив експерт.

Він додав, що також є загроза використання іранських балістичних ракет.

"Але Іран – це не та країна, яка може виробляти серійно велику кількість будь-якого продукту, який потребує високотехнологічного втручання. Ті ж самі БПЛА – їх не виробляють тисячами. Ті ж самі балістичні ракети – не в кількості тисячі одиниць, це сотні. І для себе вони залишають, щоб бути постійно у бойовій готовності. Саме тому Росії вони можуть надати наприклад від 100 одиниць балістичних ракет", – вважає Коваленко.

За його словами, якщо росіяни будуть запускати ці іранські ракети разом з БПЛА чи авіаційними ракетами, то це буде досить серйозне навантаження на нашу ППО, і можливі "прориви" оборони.

"А це дуже небезпечні балістичні ракети, їх складно перехопити, і в цьому небезпека. Наразі Україна очікує від партнерів зенітно-ракетні комплекси, які можуть допомогти у боротьбі з цими ракетами. Це в першу чергу франко-італійські SAMP-T. Але чи задіють росіяни іранські ракети, покаже час", – сказав Коваленко.

Завершення війни в Україні: прогнози експертів

Заступник Міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що розв'язана Росією війна проти України може закінчитися до кінця весни 2023 року. При цьому він наголосив, що переговори з РФ можливі тільки за умови виходу російських військ з території України.

Історик і політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що війна може тривати і навесні 2023 року. Він додав, що, швидше за все, навесні все і вирішиться.

Водночас керівник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов прогнозує, що бойові дії на території України повинні закінчитися в кінці весни – до літа 2023 року. За його словами, для початку ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року.

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