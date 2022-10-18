За його словами, після закінчення війни в Україні почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній РФ.

Бойові дії на території України повинні закінчитися в кінці весни - до літа 2023 року. Для початку ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року.

Такий сценарій розвитку подій повномасштабного вторгнення Росії в Україну озвучив керівник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю проекту "Орестократія".

"Наприкінці весни це все має закінчитися. До літа все має завершитися. Для початку, вийдемо на ці кордони (кордони 91-го року - ред.)", - упевнений Буданов. Відео дня

За його словами, після закінчення війни в Україні почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами в нинішній РФ.

"Від Росії від'єднаються певні регіони... Москва буде виплачувати репарації нам, це все їх чекає, це призведе до зміщення певного економічного центру РФ на нашу територію ... Тобто там дуже багато кроків. Кавказькі (території - ред.), я вважаю, від'єднаються першими, але це будуть не тільки кавказці. Оскільки там багато територіальних проблем, "Російська Федерація" – це одна назва від федеративності. Це занадто велика територія, яка досить тривалий термін незрозуміло як існує в цих межах. Вона трималася тільки на вірі в потужність режиму. Як тільки режим впаде, все це посиплеться", - говорить глава ГУР.

Війна в Україні - прогноз

На сьогодні триває контрнаступ ЗСУ на півдні. За прогнозом західних аналітиків, наступні кілька тижнів війни в Україні будуть критичними. Росіяни намагатимуться уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими.

Видання The Times з посиланням на високопоставлене джерело в британському уряді повідомляло, що успіх ЗСУ в прориві російських фронтів породив надію серед західних урядів і військових експертів, що війна може закінчитися вже до Різдва. Якщо прогрес Києва збережеться, сили Путіна будуть витіснені з Донбасу і назад в Росію до кінця 2022 року.

Військовий експерт Сергій Грабський не погоджується з такими прогнозами і каже, що активна фаза війни в Україні точно не закінчиться до католицького Різдва, яке святкується 25 грудня. Водночас він не виключає, що до Різдва на якийсь час може знизитися інтенсивність бойових дій, проте важкі бої продовжаться.

Своєю чергою, екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес переконаний, що українські війська продовжуватимуть тиснути на ворога далі і здобувати успіхи.

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