Президент наголосив, що основні питання зустрічі – фронт, забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандуючого, розглянули ситуацію на фронті та питання забезпечення Сил оборони України.

"Щойно провів чергове засідання Ставки. Основні питання – фронт, забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової й те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході України", - повідомив глава держави у вечірньому зверненні наприкінці 269-го дня війни.

За його словами, окремо обговорили бої на Донеччині.

Відео дня

"Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, склад учасників засідання Ставки традиційний - головнокомандувач, командувачі та всі, хто працює заради нашої оборони.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Українські військові продовжують тримати оборону від наступу армії РФ, на деяких ділянках фронту ЗСУ ідуть в атаку і звільняють територію України від окупантів.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський розповів, що на Донеччині тривають жорсткі бої, українські воїни утримують позиції попри десятки атак.

Найзапекліші бої на Донбасі тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямку.

Після того, як 11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну, частина елітних російських військ почала перекидатися на лінію фронту по території Запорізької, Донецької, Луганської областей.

12 листопада спікер Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий сказав, що східний фронт залишається епіцентром боротьби за незалежність нашої держави, і ворог щодня зазнає величезних втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: