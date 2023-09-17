Контроль над цими населеними пунктами покращує тактичне положення угрупування, яке зайняло дані позиції.

Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш розповів, чому втрата Курдюмівки і Кліщіївки в Донецькій області дуже болісна для окупантів.

За словами Євлаша для "24 каналу", контроль над цими населеними пунктами дозволить прикрити фланги Бахмута, а також можна буде зайняти панівні висоти і логістичні маршрути.

"Все це в комплексі грає дуже велику роль на ділянці фронту Східного угруповання військ. Оскільки втрата цих позицій призведе до подальших змін на карті, як виглядатиме лінія зіткнення", - сказав Євлаш.

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Крім того, деокупація Кліщіївки дозволить краще завдавати ударів по тилу ворога.

"Звісно ж, це набагато ускладнить логістику противника, що також буде відображатись на кількості їхніх обстрілів і загалом на забезпеченні військового угруповання російської армії", – додав речник Східного угруповання ЗСУ.

Звільнення Кліщіївки

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України наблизилися до звільнення Кліщіївки.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак у соцмережах натякнув на те, що Україна повернула контроль над цим селом.

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