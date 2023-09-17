Зокрема, знищено 66 ворожих танків, 73 бойові броньовані машини, 192 артилерійські системи, 16 РСЗВ, 14 установок ППО, один корабель та один підводний човен, 199 одиниць автотехніки, 24 одиниці спецтехніки.

За цей тиждень українські захисники знищили близько 3 тисячі 690 російських загарбників та 735 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

"За тиждень, з 11 по 17 вересня, Силами оборони України знищено близько 3 тис. 690 осіб особового складу противника", - заявив він.

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Також, за словами Павлюка, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 66 танків, 73 бойові броньовані машини, 192 артилерійські системи, 16 РСЗВ, 14 установок ППО, один корабель та один підводний човен, 199 одиниць автотехніки, 24 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, як додав перший заступник міністра оборони, нашими захисниками збито 149 БпЛА.

Що відбувається на фронті прямо зараз

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 17 вересня, склали близько 272 тис. 320 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 530 російських загарбників.

На Таврійському напрямку протягом доби було ліквідовано 70 російських окупантів та ще 140 поранено, знищено 23 одиниці ворожої техніки.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та п'ять - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено три зенітно-ракетних комплекси "Бук-М1" та п'ять артилерійських засобів противника.

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