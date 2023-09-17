Карта Google Maps свідчить, ймовірно, йдеться про Кліщіївку.

В Офісі президента України натякнули, що Збройні сили України звільнили село, яке останні тижні було в центрі контрнаступу української армії.

Йдеться про стратегічну точку, важливу для наступу південніше Бахмута, Кліщіївку. Відповідний натяк зробив глава ОП Андрій Єрмак в Telegram.

Він опублікував фото бійців штурмових бригад "Лють" та "Цунамі", які тримають український прапор на фоні храму.

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"Україна завжди повертає своє", - вказав Єрмак.

Він не зазначав в дописі, що Україна звільнила саме Кліщіївку. Однак храм на фото ідентичний до Покровського храму у селі Кліщіївка. Про це свідчать геолокаційні кадри Google Maps.

Також схоже фото міститься у статті щодо Кліщіївки на wikipedia.

Підкреслимо, що не можна остаточно казати про успіх ЗСУ в районі Кліщіївки поки ці дані офіційно не підтвердить Генштаб.

Поки що офіційних зведень про це немає. Однак пресслужба бригади "Лють" вказує, що підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом не можна.

"У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть", - повідомляє "Суспільне".

Минулого тижня ЗСУ вже витісняли росіян біля Кліщіївки

Нагадаємо, минулого тижня Генштаб ЗСУ повідомляв, що українська армія витісняє окупантів в районі Кліщіївки, за яку тривали бої в рамках просування наших бійців на Бахмутському напрямку (Донецька область). Про це зазначалося 10 вересня.

Вже 12 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіхи в районі Кліщіївки завдяки вдалим штурмам.

Зі свого боку командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський ще влітку коментував, що Кліщіївка - стратегічно важлива точка Бахмутського фронту. В разі успіху, наша армія зможе розгорнути наступальні дії на південь Бахмута, вказував він.

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