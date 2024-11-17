Війська, найімовірніше, відправлятимуть партіями, а не одномоментно.

Північна Корея здатна направити до 100 000 військовослужбовців для допомоги Росії у війні в Україні, якщо співпраця між країнами і далі поглиблюватиметься. Про це пише Bloomberg, посилаючись на оцінки експертів.

Як зазначили співрозмовники видання, такий крок не є неминучим, і військова підтримка такого масштабу - якщо вона станеться - найімовірніше, здійснюватиметься партіями з ротацією військ, а не одноразовим розгортанням.

Як пише Bloomberg, розгортання північнокорейських військ показує, що війна стає глобальною, і це питання порушуватиметься на саміті G-20 у Бразилії цього тижня, зокрема канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Стурбованість з цього приводу також висловлювали союзники на зустрічі АТЕС у Лімі, Перу, минулого тижня.

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Північнокорейські військові в Україні

Нещодавно стало відомо, що Пхеньян відправив до РФ кілька тисяч своїх військових. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на території Курської області присутні вже 11 тисяч північнокорейських військових. І вони вже зазнали втрат.

Пізніше у США підтвердили, що більша частина з перекинутих у Росію військ із КНДР уже залучена до бойових дій у Курській області.

Повідомлялося, що Росія зібрала 50 тисяч окупантів і солдатів КНДР для наступу в Курській області. Вони збираються почати наземний наступ для відвоювання частини регіону, який контролює Україна.

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