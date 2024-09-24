Він зазначив, що суть плану перемоги - це зміцнення України.

Президент України Володимир Зеленський зробив оптимістичну заяву щодо можливого закінчення війни з Росією, заявивши в інтерв'ю ABC News, що кінець війни "ближче, ніж ми вважаємо".

"Я думаю, що ми ближче до миру, ніж нам здається. Ми ближче до закінчення війни", - підкреслив він.

Зеленський також закликав союзників зміцнити армію України.

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"План перемоги - це зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників, щоб вони нас посилили. Це дуже важливо", - сказав український президент.

Зеленський також сказав в інтерв'ю, що Путін "боїться" Курської операції.

"Це правда. Він дуже сильно боїться", - сказав він. - "Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити... що він не може захистити всю свою територію".

Український президент також додав, що Україна може змусити Путіна припинити війну тільки з "сильної позиції".

План перемоги Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський перебуває з візитом у США. Глава держави зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і представить йому План перемоги. Зеленський розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

Як писало видання The Times, Зеленський закличе США до гарантій безпеки, щоб адміністрація Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду.

За даними видання, план Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів: прохання про надання західних гарантій безпеки на кшталт пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО; продовження операції в Курській області Росії як територіального козиря; прохання про надання "специфічного" сучасного озброєння; міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України.

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