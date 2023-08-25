За словами секретаря РНБО, це буде більш потужна операція, ніж зараз відбувається.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, що коли почнеться військове звільнення Україною Криму, всі це побачать та зрозуміють. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Данілов прокоментував нещодавну українську спецоперацію ГУР та ВМСУ біля населеного пункту Маяк у Криму з висадкою особового складу, зазначивши, що операції не будуть закінчуватися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з АРК, не буде звільнена від терористів.

"Це перша операція, яка стала публічною. До цього наші ЗСУ, наші сили безпеки займалися іншими операціями. Не про всі операції ми можемо доповідати нашому суспільству. Єдине, що можу сказати, що вони не будуть закінчуватися до того часу, поки вся територія нашої країни, включно з АРК, не буде звільнена від терористів", - зазначив він.

Відео дня

Говорячи, у який спосіб це буде відбуватися, Данілов зауважив, що "за потреби це буде відбуватися військовим шляхом, якщо росіяни не зрозуміють, що їм треба забиратися з нашої території якомога швидше".

На запитання, чи означає це, що військове звільнення Криму вже почалося, секретар РНБО сказав: "Коли почнеться військове звільнення Криму, ми всі побачимо. Це буде більш потужна операція, ніж зараз відбувається".

"І в них (росіян – УНІАН) немає засобів для того, щоб вони заважали нам виконувати завдання, яке ставить президент нашої країни по звільненню нашої країни", - заявив Данілов.

Спецоперація в Криму - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 серпня стало відомо, що в окупованому Росією Криму відбувся бій після того, як підрозділи української розвідки здійснили висадку в рамках спецоперації. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив ЗМІ, що в ході цієї операції "всі завдання виконані".

Пізніше ГУР оприлюднило відео спецоперації в Криму. Вона пройшла на території мису Тарханкут, в населених пунктах Маяк і Оленівка. Окупанти запровадили у районі мису Тарханкут план "Крепость". Зазначалось, що під час виконання завдання українські захисники вступили в бойове зіткнення з підрозділами окупанта. В українському Криму підняли Державний прапор України.

Згодом Юсов повідомив, що в результаті спецопреації українські військові пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: