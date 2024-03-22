За словами командувача Сухопутних військ, РФ поки що має більший ресурс.

Російсько-українська війна триває й окупанти продовжують тримати ініціативу на фронті, повідомив в ефірі телемарафону командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

"Продовжуються наступальні дії ворога. Росія не може дати собі можливості втратити перевагу на полі бою. Адже тільки сповільнення їх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу. Тому вони використовують всі наявні ресурси, щоб продовжувати наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", – розповів Павлюк.

Він також додав, що ситуація на фронті стабілізувалася, але кожна зі сторін на цей час не може здобути серйозних перемог.

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"РФ має певні тактичні успіхи на тому чи іншому напрямку. Але так само й ми проводимо певні наступальні дії, відновлюємо позиції, захоплюємо їхні позиції, відновлюємо свої. Поки що триває позиційна війна. Переваги поки що ми не можемо здобути, противник має більший ресурс. Але всьому свій час", – пояснив Павлюк.

Крім того, командувач Сухопутних військ прокоментував регулярні обстріли Сумщини Росією. Він сказав, що РФ продовжує терор місцевого населення, не переслідуючи воєнної мети.

"На жаль, РФ продовжує терор місцевого населення. І це чітко показують удари по Сумщині, де в рази збільшилися й артилерійські й авіаудари. Попри те, що жодних наступальних угрупувань противник на цьому напрямку не створює, удари наносяться по цивільному населенню, щоб залякати людей. Звичайний терор, інакше вони не вміють. На жаль, у нас немає переваги в повітрі. Щойно вона з'явиться – ми зробимо все, щоб російська авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів", – сказав Павлюк.

Ситуація на фронті залишається складною: важливі новини

Раніше в ЗСУ пояснили, чому РФ вперше за весь час завдала два масовані ракетні удари поспіль. За словами Гуменюк, у цьому полягає нова тактика Москви.

Крім того, у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби ворог 74 рази штурмував українські позиції. Найбільший тиск відбувається на Новопавлівському напрямку.

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