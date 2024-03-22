Ворог нині тримає два підводні ракетоносії в Чорному морі.

Російська нічна атака по Україні - це нова тактика РФ, адже раніше ворог не завдавав два масовані удари поспіль, сказала в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Тактика ворога змінюється, тому що він вишукує способи бути максимально ефективним для своїх інтересів. Ми шукаємо засоби протидії ефективні - вони шукають засобу утиску, терору і нападу. Дійсно, такої атаки, що два дні поспіль, навряд можна пригадати. Але така атака була досить очікуваною після виборів", - сказала Гуменюк.

За словами речниці, вона була комбінованою. Спершу ворог запустив велику кількість дронів по різних регіонах України, після чого завдав ракетного удару. Це було зроблено для того, щоб виснажити українські системи ППО. Крім того, вона заявила, що загроза нового удару РФ залишається досі.

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"Вчора ввечері ворог вивів і морські ракетоносії на бойове чергування, з яких виявлення пусків ускладнено. Все це може свідчити про підготовку до майбутніх атак також. Станом на зараз ми бачимо два підводні ракетоносії, спорядження яких може сягати восьми калібрів. Крім того, останніми днями дуже сильно активізувалися безпілотні розвідники, зокрема й у тилових регіонах", - зазначила Гуменюк.

Удар РФ по українській енергетиці - що відомо

В ніч на 22 березня окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по Україні. Ціллю стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, ворог вдарив і по ДніпроГЕС, ворог мав на меті повністю вивести з ладу об'єкт, зазначили в "Укренегро".

Ще однією ціллю російської атаки став Харків. За інформацією від міського голови, там зараз знеструмлені як приватні об'єкти, так й інфраструктурні. У місті не працює частина транспорту.

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