Він уточнив, кому довірять підготовку "зелених" у військовій справі українців.

Мобілізованих повинні навчати інструктори з бойовим досвідом, які розуміють реалії та потреби війни.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

Зокрема, він пояснив, що навчання є непростим процесом, оскільки є навчальні центри, до яких на початку повномасштабної війни на день прилітало по 20-30 ракет.

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"Ми зараз змушені розосередити війська по всій країні, й не можемо повністю використовувати потужності навчальних центрів. Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни", – зазначив Павлюк.

Командувач також розповів, що інструкторів без бойового досвіду відправляють на фронт, щоб вони його здобули.

Він наголосив, що для перемоги нам потрібні підготовлені та навчені резерви, щоб використовувати їх у потрібний час.

"Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань", - додав Павлюк.

Законопроект про мобілізацію можуть розглянути у вересні

Раніше народний депутат, секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, що законопроект про мобілізацію у Верховній Раді, ймовірно, розглянуть у другій половині березня. За його словами, найближчим часом депутати будуть займатися розглядом правок до документа.

Україна може піту у наступ в 2024 році

У березні Павлюк заявив, що Україна у 2024 році може провести контрнаступальні дії. Він зазначив, що все робиться для того, щоб перехопити ініціативу.

Командувач Сухопутних військ уточнював, що задача України - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, а також створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії.

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