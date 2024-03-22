Сили оборони знищили 2 зенітно-ракетні системи противника.

Російські війська продовжують тиснути на позиції Сил оборони по всій лінії фронту, повідомляє Генштаб.

Так, на Сіверському та Слобожанському напрямку російські війська продовжують зберігати свою присутність вздовж кордон.

"Ворожі війська проводять підрив, щоб запобігти розгортанню українських військ під загрозою сокиру. Противник збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області", – йдеться в зверненні Генштабу.

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На Куп'янському напрямку РФ двічі штурмувала українські позиції за підтримки авіації – обидва рази марні. Під Лиманом ворог атакував 11 разів з підтримкою з повітря, намагаючись прорвати лінію оборони України.

В районі Бахмуту Сили оборони відбили 15х атак ворога. Під Авдіївкою – 5. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Новопавлівському напрямку – окупанти здійснили тут 25 атак на українські позиції з підтримкою з повітря.

На Оріхівському напрямку російські війська 8 разів атакували позиції Сил оборони. На Херсонському – штурмів не було.

"Водночас українські бійці продовжують активні дії щодо завдання окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснаження противника по всій лінії фронту. 21 березня ВВС України завдала авіаударів по 7 зосередженнях військ, озброєння та військової техніки, а також по 2 зенітно-ракетних системах противника. Українські ракетні війська вдарили по артилерійській системі та двох системах протиповітряної оборони російських загарбників", – йдеться у зведенні Генштабу.

Російсько-українська війна триває: що варто знати

Вночі ворог наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Є пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

Однією з цілей російського удару була найбільша гідроелектростанція України – ДніпроГЕС. На станції триває пожежа, працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки ударів.

Внаслідок цього, на межі повного блекауту лишилася Запорізька АЕС. Повідомляється, що відключилася зовнішня повітряна лінія, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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