Дуже багато буде залежати від міжнародної допомоги, насамперед боєприпасами, озброєнням і військовою технікою, а також антиросійських санкцій.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що у Росії вистачить військового потенціалу для ведення війни в Україні щонайменше до літа 2023 року

Про це йшлося у його інтерв'ю Kyiv Post.

Скібіцький додав, що його прогнози базуються на статистичних даних та ґрунтуються на тому, які угруповання діють проти України та скільки у РФ є запасів та резервів.

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"Дуже багато буде залежати від міжнародної допомоги, насамперед боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Також від тих санкцій, що вже діють і подальшому будуть запроваджені проти Російської Федерації. На сьогодні санкції дуже ефективно працюють проти воєнно-оборонного комплексу РФ. В першу чергу санкції стосуються виробництва ракетного озброєння, і ми чітко вже бачимо результати", - наголосив представник розвідки.

За його словами, ГУР постійно відстежує, скільки країна-агресор виробляє нового озброєння.

"Зокрема "Калібрів, "Іскандерів", крилатих ракет, що застосовуються проти нашої держави. Санкції діють – але потенціалу Російської Федерації ще вистачить як мінімум до літа наступного року. Надалі все буде залежати від тих факторів, що я назвав, але ресурс в Росії теж вичерпний. Ми намагатимемось завдати таких втрат, щоб ворог зрозумів, що подальші бойові дії стануть для нього крахом", - підсумував Скібіцький.

Як раніше повідомлялося, Росії не вистачає людей для відправки на війну, а тому там проводять "внутрішню самомобілізацію".

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