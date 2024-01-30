За словами начальника ГУР, вибухів у Криму цьогоріч буде більше.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вкотре наголосив, що Кримський міст має бути знищено. Таку заяву він зробив в ефірі телемарафону.

На запитання журналістки, чи варто очікувати, що цьогоріч палатиме Кримський міст, Буданов відповів: "Я сподіваюсь на це. Палати йому нема чого, йому треба закінчувати своє існування".

Після цього в очільника ГУР запитали, як Путін відреагує на знищення мосту. Чи застосує диктатор тактичну ядерну бомбу, і чи готовий президент РФ до того, що Кримський міст зруйнують.

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"Що значить, чи готовий? Кого цікавить, чи він готовий. Є об'єктивна реальність. Це якби в нього запитали б 24 лютого 2022 року, чи готовий він, що доведеться воювати кілька років. Цілком зрозуміло, що він сказав би "та ну ви що". Але є об'єктивна реальність. Неприємні речі, на жаль, стаються для обох сторін. Тому нема сенсу тут драматизувати", – відповів Буданов.

Також, очільник ГУР анонсував збільшення "бавовни" на території окупованого Криму.

"Бавовна" вже не зупиняється більше року. Те, що її буде більше – теж правда. Адже наша промисловість теж нарощує обсяги. Міністерство стратегічної промисловості значно наростило виробництво", – констатував він.

Боротьба за Крим: останні новини

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман назвав умову для початку просування на Крим. За його словами, українська армія буде рухатися на північний захід півострова, коли буде створено плацдарм на лівобережжі Дніпра, і туди переправлять додаткові сили.

Тим часом партизани активно відстежують переміщення окупантів на Кримському півострові. Так, у Джанкої зафіксували прибуття нових підрозділів російських загарбників. Це може свідчити про те, що особового складу окупантам постійно не вистачає через великі втрати на фронті.

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