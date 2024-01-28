Темпи прибуття залишаються систематичними.

Партизани руху АТЕШ зафіксували прибуття у тимчасово окупований Джанкой (Крим) нової групи російських окупантів.

Як повідомив рух АТЕШ у Telegram, його агенти зафіксували КАМАЗи, Урали та особовий склад на вокзалі у Джанкої. Особовий склад окупантів регулярно приїжджає на потягах та вищевказаних транспортних засобах. Темпи прибуття залишаються систематичними.

"Із цього випливає, що особового складу постійно не вистачає, а це свідчить про втрати на фронті", - додали в АТЕШ.

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Ситуація в Криму

ЗСУ час від часу кошмарять окупантів у Криму. Так, 4 січня півострів атакували дрони і ракети. Адепти "русского міра" скаржилися, що атака була наймасовішою за останній час. В ЗСУ повідомили, що завдано ударів по ворожих складах боєприпасів та командному пункту.

А екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що загарбники не можуть обходитися без Криму під час повномасштабної війни проти України.

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