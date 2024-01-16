Військовий зазначив, що росіяни не наважаться застосувати ядерну зброю у відповідь.

Кремль відреагує на знищення кримського мосту ударом по цивільних українських об'єктах.

Таку думку висловив офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю виданню Sestry. "Все, що вони можуть зробити, це продовжувати запускати ракети по цивільних об'єктах... Чи можуть вони застосувати ядерну зброю, я б сказав, що ні", - зазначив військовий.

Він пояснив, що для РФ немає жодних переваг у використанні ядерної зброї, оскільки вона залишається ефективною лише тоді, коли Кремль її не застосовує. Ходжес зазначив, що у РФ бачать, як Захід не наважується щось робити через страх ескалації.

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"Тож вони мало що можуть зробити, окрім того, що просто кричатимуть. Вони називатимуть знищення керченського мосту терористичною атакою, казатимуть, що це незаконно і всілякі інші нісенітниці, які лунають з Кремля", - розповів Ходжес про можливу реакцію росіян на знищення цього мосту.

Він підсумував, що зрештою Кремль нічого не зможе з цим вдіяти. "Росія продовжуватиме робити те, що вона робить, тобто вбивати невинних людей", - сказав військовий.

Знищення кримського мосту

ЗСУ вже кілька разів били по кримському мосту. Військовий експерт Іван Киричевський заявляв, що окупанти вже готуються до втрати кримського мосту. Там вважають, що знищення незаконно збудованої переправи – це питання часу.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес стверджував, що українські військові будуть здатні знищити Кримський міст, володіючи достатньою кількістю керованих ракет, таких як ATACMS і німецькі ракети Taurus.

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