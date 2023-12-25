В українській державі йде війна за майбутнє всієї Європи, підкреслив очільник фінського Міноборони.

Війна в Україні проти російських загарбників може тривати ще чимало часу.

Глава Міноборони Фінляндії Антті Гяккянен під час звернення до фінських миротворців з нагоди Різдва 2023 сказав, що, "на жаль, швидкого завершення війни не передбачається". Чиновник зазначив, що вирішується доля не тільки української держави, а й усіх країн-сусідів РФ. Міністр заявив, що "в Україні йде війна за майбутнє всієї Європи".

"Силова політика Росії створила відчуття незахищеності і невпевненості в Європі і, побічно, у всьому світі. Ми отримали хворобливий доказ того, що більша держава бачить своє право втручатися у вибір свого меншого сусіда та готова використовувати військову силу для досягнення своїх власних цілей", - підкреслив очільник оборонного відомства.

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Важливі новини - війна України проти РФ триває, і це варто знати

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі - відставний адмірал Військово-морських сил США Джеймс Ставрідіс заявив, що під час війни проти українців знищено половину армії РФ. Офіцер підкреслив, що влада штатів повинна надати громадянам України військову підтримку, оскільки "їхня справа справедлива".

Варто зазначити, що, за відомостями Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати ворога на 25 грудня 2023 року становлять приблизно 353 950 загарбників.

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